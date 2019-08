Drammen får under tvil si opp forliksavtale

Utgangspunktet for at saken havnet i Borgarting lagmannsrett er en gammel forliksavtale mellom et fysikalsk institutt i Drammen og kommunen. Instituttet og kommunen var uenige om avtaleform for forholdet mellom de to partene, men ble i 1996 enige om at de måtte legge feiden bak seg og inngikk et forlik. Forliket innebar at det skulle være fire avtalehjemler for driftstilskudd ved instituttet. En avtalehjemmel som tidligere ble løsrevet fra instituttet, ble tilbakeført og i forliket heter det at denne avtalehjemmelen ikke kunne flyttes fra instituttet. Det er kommunens oppsigelse av forliksavtalen som Borgarting lagmannsrett nå har hatt oppe til behandling.

Instituttets grunnlegger ga seg som fysioterapeut i 2013 og dermed ble avtalehjemmelen ledig. Ny fysioterapeut ble ansatt, men etter uenigheter ble den nytilsattes hjemmel flyttet til et annet sted i byen. Instituttet saksøkte Drammen og fikk i 2016 medhold fra Borgarting lagmannsrett i at instituttet skulle ha fire hjemler så lenge forliksavtalen løper og at kommunen pliktet å lyse ut ny hjemmel ved instituttet. Kommunen ble ifølge domspapirene også dømt til å betale erstatning.