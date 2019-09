Høyesterett griper inn i husleiestrid

Vågå kommune sa i oktober 2017 opp leiekontraktene med tre leieboere i et bofellesskap. Bakgrunnen var en omstrukturering av kommunens helse- og omsorgstjenester. De tre beboerne ble tilbudt leie i leiligheter i et annet bofellesskap, men ønsket ikke dette. Oppsigelsene av leiekontraktene endte for retten hvor spørsmålet var om oppsigelsene av leiekontraktene var gyldige eller ikke. Vågå kommune vant fram både i tingretten og i lagmannsretten, men de tre beboerne anket videre til Høyesterett.

Les også: Vågå får støtte i oppsigelse av leiekontrakter