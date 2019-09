Korrupsjonssak mot kommunal ansatt henlagt

Nesten tre år etter siktelsen konkluderte statsadvokaten i forrige uke med at bevisene ikke er solide nok til å ta saken til retten, skriver Østlandsposten (ØP).

Avisen opplyser at økoteamet til tidligere Telemark politidistrikt overleverte saken til statsadvokaten i vår. At etterforskningen og dens beviser er veid og funnet for lett, skal ifølge avisen ha kommet som en overraskelse på mange.