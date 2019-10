Direkteanskaffelse koster Steigen kommune 800.000

– Vi erkjenner at det er konstatert at avtalen ikke har vært konkurranseutsatt, og dette medførte at avtalen med leverandøren har blitt oppsagt, sier rådmann i Tordis Sofie Langseth i Steigen.

I 2015 kunngjorde Steigen kommune, gjennom et innkjøpssamarbeid med blant annet Bodø, en anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for kjøp av IKT-driftstjenester. De mottok tre tilbud, og i januar 2017 valgte kommunen å inngå avtale med vinneren av konkurransen. Kort tid senere endret kommunen den tekniske plattformen i avtalen fra å omfatte lokal drift til skyløsning. Aktøren som hadde tapt anbudet, iTet AS, mente at dette var en vesentlig endring av avtalen, og at endringen utgjør en ulovlig direkteanskaffelse. De klaget saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).