Høyesterett forkastet anke fra nye Narvik

Høyesteretts ankeutvalg har kommet til at fellesnemnda for nye Narvik er en type sammenslutning som etter lovverket kunne hatt såkalt partsevne, men at nemnda mangler en slik «fasthet» som loven krever. I dette ligger det at fellesnemnda er en midlertidig organisasjon som legges ned i det øyeblikk det nye kommunestyret konstitueres. I dette konkrete tilfellet skal Narviks nye kommunestyre konstitueres i morgen, torsdag 17. oktober.

Ankeutvalget viser til at fellesnemnda handler på vegne av den nye kommunen og fram til den nye kommunen er opprettet må partsevnen ligge hos de kommunene som skal slås sammen. Etter sammenslåingen er det den nye kommunen som vil ha partsevne.