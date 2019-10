Omsorgsfirma tapte erstatningskrav mot Lenvik kommune

Omsorgsfirmaet Bo og Bistand AS fremmet i utgangspunktet et erstatningskrav mot Lenvik kommune på 6,74 millioner kroner for brudd på reglene for offentlige anskaffelser i forbindelse med tildeling av kontrakt for kjøp av helsetjenester i henholdsvis 2013 og 2015.

Bakgrunnen for erstatningskravet er tap de mener seg påført da de ble forbigått da kommunen lyste ut en anbudskonkurranse om helsetjenester. Kommunen endte opp med å gi millionoppdraget til firmaet Slåttebakken Helse AS, der den tidligere rådmannens sønn var involvert.