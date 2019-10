Seier i Høyesterett for avlaster

Uenigheten om lønnskravet mellom avlasteren og Audnedal kommune henger sammen med spørsmålet om en avlaster skulle betraktes som en arbeidstaker og om for hvor lang tid tilbake man kan kreve å få etterbetalt lønn.

Avlasteren jobbet for Audnedal kommune fra 2012 til 2017, og arbeidet var da regulert i flere kortvarige oppdragsavtaler. Men gjennom to dommer i 2013 og 2016 slo Høyesterett fast at avlastere under gitte forutsetninger var arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Dette spørsmålet er av betydning for om man omfattes av tariffavtalens bestemmelser om sykepenger, medlemskap i pensjonsordning og feriepenger.