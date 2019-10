Tingretten sterkt kritisk til kommunens saksbehandling

Målselv kommune har gjennom flere år jobbet med omstrukturering og omstilling av kommunens drift. Også i 2018 skulle det spares, og i budsjettet lå det inne kutt av to stillinger, men uten noen ytterligere spesifisering fra politikerne på hvor eller hvordan kuttet skulle tas. Fra januar i fjor slo kommunen sammen flere enheter til en felles teknisk etat. Det førte igjen til at det etter enhetslederens oppfatning ble «litt for mange til å administrere litt for få».

En driftsleder ble så innkalt til møte for diskutere organiseringen og ifølge dommen fra Senja tingrett fremgår det at driftslederen var ønsket inn i en stilling for å drifte et nytt sykehjem. Denne driftslederen hadde tidligere fått noen utvidede arbeidsoppgaver som også gjorde at han hadde høyere lønn enn det han ellers ville ha hatt. Noe senere i et nytt møte vises det til at stillingen som driftslederen er i skal bort, men at driftslederen kunne akseptere en annen lavere stilling, men hvor tillitsvalgt påpekte at dette ikke måtte medføre at driftslederen måtte gå ned i lønn. Den tillitsvalgte viser til at det i hovedtariffavtalen er tatt inn en bestemmelse om at ved omplassering til lavere lønnet stilling begrunnet i omorganisering eller rasjonalisering så skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnsplassering.