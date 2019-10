Ville ha mer penger til private barnehager, men retten sa nei

20 private barnehager i Fredrikstad mente driftstilskuddet de fikk fra kommunen for 2014 og 2015 var for lavt og gikk rettens vei for å få kjent kommunens vedtak om driftstilskudd for ugyldig. Det har Fredrikstad tingrett kommet til det ikke er, og barnehagene har dermed tapt saken.

Advokat Hans-Are Nyheim har ført saken for 19 barnehager organisert i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og er nå skuffet over resultatet.