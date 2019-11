Måtte ut med 35,5 mill. etter forlik

Det var tilbake i januar 2014 en lyngbrann brøt løs i Flatanger kommune i Trøndelag. Etter at flammene omsider var slukket, kunne brannsjefens rapport fortelle at et område på 15 kvadratkilometer var avsvidd. 250 brannmenn, 100 personer fra Sivilforsvaret, to kystvaktskip, ambulanser, seks helikoptre, redningsskøyte, og frivillige hadde vært i sving for å få stoppet brannen. Totalt 67 bygninger gikk tapt.

Forsikringsselskapene Sparebank 1 Skadeforsikring, If Forsikring, Eika Forsikring og Tryg Forsikring utbetalte cirka 80 millioner kroner til forsikringstakere som hadde fått bygninger og anlegg ødelagt i brannen. Selskapene krevde så regress fra NTE Nett og Gjensidige Forsikring som var nettselskapets forsikringsselskap.