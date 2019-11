Kommunen klagde for sent og tapte krav

Det var ifølge en nylig avsagt dom i Eidsivating lagmannsrett mot slutten av 2014 at Ringsaker kommune og Dokka Entreprenør AS inngikk kontrakt om å bygge en 7 kilometer lang vann- og avløpsledning. I juni i 2016 var arbeidet ferdig, og kommunen fikk tilsendt en sluttnota på drøyt 460.000 kroner som entreprenøren mente var det som gjensto etter at kommunen under arbeidets gang hadde betalt avdragsnotaer. Kommunen henvendte seg flere ganger til entreprenøren etter dette hvor man blant annet etterlyste mer dokumentasjon.

16. september sendte kommunen en e-post til entreprenøren med et titall punkter hvor kommunen var uenig i mengdene det var krevd betaling for, eller der kommunen ba om dokumentasjon eller redegjørelse. Entreprenøren svarte at kommunen hadde fremmet innsigelsene for sent, og at entreprenøren imøteså betaling i henhold til sluttfakturaen.