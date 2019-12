Må ut med 1 million for ikke å skjønne loven

Tønsberg kommune sa opp omsorgsarbeideren fordi hun av helsemessige årsaker ikke kunne gå tilbake til sin opprinnelige stilling, og fordi kommunen mente den ikke hadde annet passende arbeid å tilby.

En enstemmig tingrett mente oppsigelsen var ugyldig og var ikke i tvil om at kommunen ikke hadde gjort nok for å legge til rette for at omsorgsarbeideren kunne fortsette å jobbe for Tønsberg kommune.