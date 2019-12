Gransker kommuners bygge-ja i strandsonen

Sivilombudsmannen har nå bedt Mandal og Kragerø kommuner om å sende over samtlige vedtak om dispensasjoner i strandsonen for de siste fire årene. Hensikten er å se hvordan kommunene håndterer søknader om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet.

– Vi vil ikke konkludere på forhånd, uten å ha undersøkt. Vi ser at det gis forholdsvis mange dispensasjoner. Klagesakene vi har behandlet, tyder på at flere kommuner har tolket og håndhevet dispensasjonshjemmelen i plan- og bygningsloven for liberalt, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.