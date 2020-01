Ombudsmannen kritisk til departementets lysthus-ja

Ettergodkjenningen Lier kommune ga til bygging av et lysthus i strandsonen i 2013, er ikke gyldig. Det har både Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) slått fast. Men mens Fylkesmannen i Oslo og Viken vil pålegge eieren å rive lysthuset, synes KMD at bygget må få stå.

Rett før jul plukket Sivilombudsmannen departementets argumenter i småbiter. I et brev til KMD skrev ombudsmannen at departementets vurdering var «mangelfull», og ba om at departementet behandler saken på nytt innen 31. januar.