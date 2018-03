Ny kraftkommune topper Økonomibarometeret

Økonomibarometeret er økonomidelen av Kommunal Rapports omfattende måling Kommunebarometeret, som publiseres i sin helhet 4. april.

Oversikten er i stor grad basert på Statistisk sentralbyrås Kostra-database, som ble publisert torsdag.

Nå er økonomitallene i Kommunebarometeret klare. De viser at Kommune-Norge fikk et korrigert netto driftsresultat på 3,5 prosent i fjor, litt ned fra toppåret 2016.

I korrigeringen fjernes netto avsetninger til bundne fond og pensjonsutgiftene korrigeres. For 2017 gir det betydelig utslag for enkeltkommuner. Torsken har det beste netto driftsresultatet i Kommune-Norge, men det er knyttet til sammenslåingen på Senja – inntektene må i stor grad settes på bundnet fond fordi kommunen alene ikke bestemmer hvordan de skal disponeres. Etter korreksjonen faller resultatet fra over 30 prosent til drøyt 6 prosent. Det er likevel nær de aller beste – uvant for kommunen som har vært i Robek siden registeret ble opprettet i 2001.

Best korrigert netto driftsresultat har Forsand, med en margin på 22 prosent, fulgt av Aukra (21 prosent) og Åseral (11 prosent).

Nettopp Åseral overtar tabelltoppen i Økonomibarometeret basert på de foreløpige Kostra-tallene, etter at en annen kraftkommune i Agder, Bykle, har toppet tre år på rad.

Kraftkommunen, som skal fortsette som egen kommune også etter kommunereformen, har ifølge statistikken nå et oppsamlet disposisjonsfond på 75 prosent av driftsinntektene – det dobbelte av Bykle. Bare Aukra er i nærheten av en så stor buffer i regnskapet.

Ingen av disse kraftkommunene har gjeld å snakke om – egne verdier er langt større. Den netto renteeksponerte formuen i Åseral utgjør om lag 80 prosent av årlige inntekter. Finansinntektene, før avdrag, var på nesten 11 prosent i fjor, det høyeste i moderne tid.

Hopper over 200 plasser

To kommuner hopper over 200 plasser i den foreløpige utgaven av Økonomibarometeret. Ballangen går fra 313. til 76. plass, etter at kommunen har levert et godt korrigert driftsresultat (3,3 prosent), tilsynelatende har kvittet seg med det oppsamlete underskuddet og har hatt en svært stram investeringsprofil. Plasseringen er usikker, ettersom i alle fall gjeldstallene SSB har publisert for Ballangen åpenbart er feil.

Torsken hopper 230 plasser på den foreløpige utgaven. Kommunen har som nevnt godt driftsresultat. På tre år har netto finansutgifter før avdrag blitt mer enn halvert når vi måler mot de løpende inntektene. Netto renteeksponert gjeld framstår også som svært lav, og vi forutsetter at SSB har publisert korrekte tall. Kommunen har nesten fjernet hele det oppsamlete underskuddet.

Frøya, Midtre Gauldal, Vevelstad, Harstad, Vardø og Hjelmeland er de andre kommunene som forbedrer plasseringen mest fra i fjor til i år, basert på de foreløpige Kostra-tallene.

Flere faller kraftig

I motsatt retning beveger blant annet Gulen seg. Økonomitallene viser et korrigert netto driftsunderskudd, for første gang i kommunen siden 2012. Disposisjonsfondet er fortsatt solid, men har blitt klart mindre det siste året. Kommunen står også nå med netto renteeksponert gjeld, mens den tidligere hadde netto formue. Dermed faller Gulen fra 50. til en foreløpig 308. plass.

Råde har også et vesentlig fall fra 145. til 379. plass. Også her viser det korrigerte netto driftsresultatet et lite underskudd, og disposisjonsfondet har krympet litt målt mot de løpende inntektene. Netto renteeksponert gjeld er dessuten langt høyere enn for ett år siden, noe som antakelig henger sammen med kraftige investeringer.

Leirfjord, Nes i Buskerud, Holmestrand, Enebakk, Porsanger og Meland er de andre kommunene som faller mest på den foreløpige tabellen.

Bærum best av de store

Av de ti største kommunene er det som vanlig Bærum som ligger best an (10. plass), med Stavanger som den nest beste (48. plass), fulgt av Drammen (78. plass). Svakest ligger Tromsø an. Kommunen hadde et dårlig korrigert netto driftsresultat i fjor (bare 0,8 prosent), finansutgiftene øker og gjeldsgraden har skutt i været ifølge tallene fra SSB. På 8 av 11 indikatorer ligger nå Tromsø i eller nær bunnsjiktet.

Knr Kommune Fylke Korrigert inntekts-nivå 2018 foreløpig Endring 101 Halden Østfold 94 233 145 104 Moss Østfold 95 198 -20 105 Sarpsborg Østfold 97 284 13 106 Fredrikstad Østfold 96 248 20 111 Hvaler Østfold 108 384 23 118 Aremark Østfold 105 409 -1 119 Marker Østfold 98 55 37 121 Rømskog Østfold 119 81 -63 122 Trøgstad Østfold 95 134 -109 123 Spydeberg Østfold 96 348 42 124 Askim Østfold 96 148 18 125 Eidsberg Østfold 91 195 101 127 Skiptvet Østfold 98 99 -62 128 Rakkestad Østfold 97 192 73 135 Råde Østfold 94 379 -234 136 Rygge Østfold 96 297 -20 137 Våler (Østf.) Østfold 96 12 9 138 Hobøl Østfold 95 110 97 211 Vestby Akershus og Oslo 96 84 1 213 Ski Akershus og Oslo 93 402 -18 214 Ås Akershus og Oslo 95 231 -82 215 Frogn Akershus og Oslo 98 361 -83 216 Nesodden Akershus og Oslo 94 240 -43 217 Oppegård Akershus og Oslo 97 90 7 219 Bærum Akershus og Oslo 105 10 7 220 Asker Akershus og Oslo 103 20 15 221 Aurskog-Høland Akershus og Oslo 92 166 -102 226 Sørum Akershus og Oslo 95 392 -21 227 Fet Akershus og Oslo 95 340 -67 228 Rælingen Akershus og Oslo 92 324 -24 229 Enebakk Akershus og Oslo 91 370 -181 230 Lørenskog Akershus og Oslo 96 237 45 231 Skedsmo Akershus og Oslo 95 47 65 233 Nittedal Akershus og Oslo 96 88 -27 234 Gjerdrum Akershus og Oslo 95 26 55 235 Ullensaker Akershus og Oslo 91 383 -68 236 Nes (Ak.) Akershus og Oslo 92 266 -110 237 Eidsvoll Akershus og Oslo 91 67 2 238 Nannestad Akershus og Oslo 89 52 11 239 Hurdal Akershus og Oslo 94 254 156 301 Oslo kommune Akershus og Oslo 104 172 87 402 Kongsvinger Hedmark 95 201 -19 403 Hamar Hedmark 102 91 30 412 Ringsaker Hedmark 96 71 -42 415 Løten Hedmark 95 15 16 417 Stange Hedmark 97 61 -7 418 Nord-Odal Hedmark 100 368 -6 419 Sør-Odal Hedmark 98 168 -22 420 Eidskog Hedmark 99 323 -75 423 Grue Hedmark 100 341 71 425 Åsnes Hedmark 98 212 -18 426 Våler (Hedm.) Hedmark 101 225 -100 427 Elverum Hedmark 98 404 -86 428 Trysil Hedmark 103 186 -59 429 Åmot Hedmark 107 431 -10 430 Stor-Elvdal Hedmark 112 190 -81 432 Rendalen Hedmark 119 56 -26 434 Engerdal Hedmark 116 25 -20 436 Tolga Hedmark 105 80 54 437 Tynset Hedmark 106 216 24 438 Alvdal Hedmark 111 120 -106 439 Folldal Hedmark 108 318 -64 441 Os (Hedm.) Hedmark 106 220 -21 501 Lillehammer Oppland 100 305 37 502 Gjøvik Oppland 98 138 -21 511 Dovre Oppland 106 376 -32 512 Lesja Oppland 119 174 -106 513 Skjåk Oppland 123 157 -82 514 Lom Oppland 116 269 -52 515 Vågå Oppland 111 251 -99 516 Nord-Fron Oppland 118 154 0 517 Sel Oppland 106 209 -109 519 Sør-Fron Oppland 114 204 -24 520 Ringebu Oppland 110 217 -98 521 Øyer Oppland 106 360 49 522 Gausdal Oppland 100 373 -52 528 Østre Toten Oppland 94 224 -52 529 Vestre Toten Oppland 97 280 67 532 Jevnaker Oppland 93 169 0 533 Lunner Oppland 94 222 -7 534 Gran Oppland 92 359 24 536 Søndre Land Oppland 93 102 -47 538 Nordre Land Oppland 106 114 -36 540 Sør-Aurdal Oppland 112 95 7 541 Etnedal Oppland 121 46 -37 542 Nord-Aurdal Oppland 108 60 17 543 Vestre Slidre Oppland 115 41 110 544 Øystre Slidre Oppland 105 133 -53 545 Vang Oppland 123 274 -32 602 Drammen Buskerud 94 78 51 604 Kongsberg Buskerud 99 371 3 605 Ringerike Buskerud 95 229 -48 612 Hole Buskerud 100 132 30 615 Flå Buskerud 118 113 -31 616 Nes (Busk.) Buskerud 115 354 -193 617 Gol Buskerud 112 294 -15 618 Hemsedal Buskerud 112 8 32 619 Ål Buskerud 105 185 96 620 Hol Buskerud 148 177 -37 621 Sigdal Buskerud 106 32 9 622 Krødsherad Buskerud 102 6 13 623 Modum Buskerud 97 303 -102 624 Øvre Eiker Buskerud 91 256 61 625 Nedre Eiker Buskerud 91 228 52 626 Lier Buskerud 97 282 -58 627 Røyken Buskerud 95 83 15 628 Hurum Buskerud 92 259 -48 631 Flesberg Buskerud 104 136 120 632 Rollag Buskerud 119 176 -53 633 Nore og Uvdal Buskerud 141 59 25 701 Horten Vestfold 91 271 33 702 Holmestrand Vestfold 92 239 -180 704 Tønsberg Vestfold 92 211 28 706 Sandefjord Vestfold 91 709 Larvik Vestfold 91 355 -83 710 Sandefjord Vestfold 0 41 711 Svelvik Vestfold 93 223 -33 713 Sande (Vestf.) Vestfold 94 214 -12 714 Hof Vestfold 96 329 -38 716 Re Vestfold 96 300 -66 719 Andebu Vestfold 92 720 Stokke Vestfold 89 722 Nøtterøy Vestfold 95 238 -75 723 Tjøme Vestfold 93 313 -99 728 Lardal Vestfold 98 200 -161 805 Porsgrunn Telemark 98 292 20 806 Skien Telemark 95 218 -50 807 Notodden Telemark 102 184 1 811 Siljan Telemark 100 16 6 814 Bamble Telemark 99 63 57 815 Kragerø Telemark 98 382 -21 817 Drangedal Telemark 99 221 86 819 Nome Telemark 101 369 12 821 Bø (Telem.) Telemark 100 137 138 822 Sauherad Telemark 101 285 -36 826 Tinn Telemark 139 65 -12 827 Hjartdal Telemark 126 203 41 828 Seljord Telemark 109 350 -92 829 Kviteseid Telemark 103 153 -40 830 Nissedal Telemark 122 210 42 831 Fyresdal Telemark 127 194 -78 833 Tokke Telemark 140 86 22 834 Vinje Telemark 145 261 -78 901 Risør Aust-Agder 100 327 -43 904 Grimstad Aust-Agder 98 123 132 906 Arendal Aust-Agder 96 337 -106 911 Gjerstad Aust-Agder 107 334 70 912 Vegårshei Aust-Agder 106 272 2 914 Tvedestrand Aust-Agder 92 287 32 919 Froland Aust-Agder 99 333 -62 926 Lillesand Aust-Agder 98 343 13 928 Birkenes Aust-Agder 99 199 10 929 Åmli Aust-Agder 117 77 -41 935 Iveland Aust-Agder 117 38 24 937 Evje og Hornnes Aust-Agder 98 127 -1 938 Bygland Aust-Agder 132 35 21 940 Valle Aust-Agder 168 45 58 941 Bykle Aust-Agder 268 2 -1 1001 Kristiansand Vest-Agder 98 234 -15 1002 Mandal Vest-Agder 96 173 -2 1003 Farsund Vest-Agder 98 160 -56 1004 Flekkefjord Vest-Agder 100 346 -70 1014 Vennesla Vest-Agder 100 17 54 1017 Songdalen Vest-Agder 96 43 89 1018 Søgne Vest-Agder 96 13 14 1021 Marnardal Vest-Agder 114 19 -9 1026 Åseral Vest-Agder 164 1 2 1027 Audnedal Vest-Agder 107 66 -21 1029 Lindesnes Vest-Agder 97 129 48 1032 Lyngdal Vest-Agder 94 275 14 1034 Hægebostad Vest-Agder 107 140 64 1037 Kvinesdal Vest-Agder 117 147 -16 1046 Sirdal Vest-Agder 189 44 4 1101 Eigersund Rogaland 98 112 -17 1102 Sandnes Rogaland 97 115 -21 1103 Stavanger Rogaland 107 48 24 1106 Haugesund Rogaland 98 197 -2 1111 Sokndal Rogaland 101 82 128 1112 Lund Rogaland 99 206 -65 1114 Bjerkreim Rogaland 101 36 52 1119 Hå Rogaland 92 189 -96 1120 Klepp Rogaland 95 104 132 1121 Time Rogaland 97 270 -70 1122 Gjesdal Rogaland 95 161 32 1124 Sola Rogaland 104 68 70 1127 Randaberg Rogaland 101 410 -90 1129 Forsand Rogaland 176 5 6 1130 Strand Rogaland 98 11 23 1133 Hjelmeland Rogaland 136 121 172 1134 Suldal Rogaland 162 7 -1 1135 Sauda Rogaland 110 277 80 1141 Finnøy Rogaland 110 296 -98 1142 Rennesøy Rogaland 99 387 -162 1144 Kvitsøy Rogaland 123 107 -40 1145 Bokn Rogaland 133 151 -61 1146 Tysvær Rogaland 122 23 3 1149 Karmøy Rogaland 97 73 1 1151 Utsira Rogaland 177 58 2 1160 Vindafjord Rogaland 101 101 129 1201 Bergen Hordaland 102 130 44 1211 Etne Hordaland 101 243 -14 1216 Sveio Hordaland 95 34 45 1219 Bømlo Hordaland 99 255 -111 1221 Stord Hordaland 95 362 -99 1222 Fitjar Hordaland 104 262 -11 1223 Tysnes Hordaland 103 178 -23 1224 Kvinnherad Hordaland 109 33 124 1227 Jondal Hordaland 122 69 -22 1228 Odda Hordaland 141 135 -17 1231 Ullensvang Hordaland 106 106 33 1232 Eidfjord Hordaland 228 89 -56 1233 Ulvik Hordaland 121 325 -59 1234 Granvin Hordaland 117 37 -29 1235 Voss Hordaland 101 139 -15 1238 Kvam Hordaland 107 391 7 1241 Fusa Hordaland 100 310 65 1242 Samnanger Hordaland 108 347 21 1243 Os (Hord.) Hordaland 93 54 45 1244 Austevoll Hordaland 101 394 3 1245 Sund Hordaland 95 244 39 1246 Fjell Hordaland 94 397 -30 1247 Askøy Hordaland 91 352 1 1251 Vaksdal Hordaland 117 22 54 1252 Modalen Hordaland 223 3 13 1253 Osterøy Hordaland 95 299 -29 1256 Meland Hordaland 97 366 -175 1259 Øygarden Hordaland 147 18 -3 1260 Radøy Hordaland 98 263 -42 1263 Lindås Hordaland 111 29 20 1264 Austrheim Hordaland 105 421 -16 1265 Fedje Hordaland 124 96 -53 1266 Masfjorden Hordaland 129 70 -12 1401 Flora Sogn og Fjordane 100 418 -84 1411 Gulen Sogn og Fjordane 115 308 -258 1412 Solund Sogn og Fjordane 118 408 -7 1413 Hyllestad Sogn og Fjordane 110 422 2 1416 Høyanger Sogn og Fjordane 140 377 -34 1417 Vik Sogn og Fjordane 126 304 -118 1418 Balestrand Sogn og Fjordane 129 141 160 1419 Leikanger Sogn og Fjordane 102 196 130 1420 Sogndal Sogn og Fjordane 103 42 4 1421 Aurland Sogn og Fjordane 196 131 -61 1422 Lærdal Sogn og Fjordane 122 403 -57 1424 Årdal Sogn og Fjordane 126 51 79 1426 Luster Sogn og Fjordane 119 165 72 1428 Askvoll Sogn og Fjordane 100 207 -15 1429 Fjaler Sogn og Fjordane 104 152 27 1430 Gaular Sogn og Fjordane 102 291 19 1431 Jølster Sogn og Fjordane 108 400 20 1432 Førde Sogn og Fjordane 98 103 100 1433 Naustdal Sogn og Fjordane 103 364 16 1438 Bremanger Sogn og Fjordane 123 159 -58 1439 Vågsøy Sogn og Fjordane 100 411 -79 1441 Selje Sogn og Fjordane 103 109 34 1443 Eid Sogn og Fjordane 95 407 8 1444 Hornindal Sogn og Fjordane 105 142 81 1445 Gloppen Sogn og Fjordane 99 420 -24 1449 Stryn Sogn og Fjordane 96 247 -105 1502 Molde Møre og Romsdal 98 365 -24 1504 Ålesund Møre og Romsdal 97 309 86 1505 Kristiansund Møre og Romsdal 98 395 -32 1511 Vanylven Møre og Romsdal 100 49 73 1514 Sande (M. og R.) Møre og Romsdal 98 356 61 1515 Herøy (M. og R.) Møre og Romsdal 96 374 -112 1516 Ulstein Møre og Romsdal 95 1517 Hareid Møre og Romsdal 94 290 -140 1519 Volda Møre og Romsdal 96 145 90 1520 Ørsta Møre og Romsdal 96 321 -105 1523 Ørskog Møre og Romsdal 96 432 -9 1524 Norddal Møre og Romsdal 137 385 40 1525 Stranda Møre og Romsdal 104 116 68 1526 Stordal Møre og Romsdal 108 405 -2 1528 Sykkylven Møre og Romsdal 95 289 -122 1529 Skodje Møre og Romsdal 97 144 64 1531 Sula Møre og Romsdal 92 316 -88 1532 Giske Møre og Romsdal 95 415 11 1534 Haram Møre og Romsdal 92 302 64 1535 Vestnes Møre og Romsdal 94 367 10 1539 Rauma Møre og Romsdal 102 429 -36 1543 Nesset Møre og Romsdal 113 417 -52 1545 Midsund Møre og Romsdal 99 424 -137 1546 Sandøy Møre og Romsdal 112 245 -70 1547 Aukra Møre og Romsdal 202 4 0 1548 Fræna Møre og Romsdal 101 57 32 1551 Eide Møre og Romsdal 92 389 -95 1554 Averøy Møre og Romsdal 99 358 -9 1557 Gjemnes Møre og Romsdal 104 62 -20 1560 Tingvoll Møre og Romsdal 102 264 109 1563 Sunndal Møre og Romsdal 120 126 -21 1566 Surnadal Møre og Romsdal 106 279 50 1567 Rindal Møre og Romsdal 117 213 -26 1571 Halsa Møre og Romsdal 111 50 -12 1573 Smøla Møre og Romsdal 112 427 -124 1576 Aure Møre og Romsdal 130 143 -33 1601 Trondheim Sør-Trøndelag 100 155 58 1612 Hemne Sør-Trøndelag 106 9 82 1613 Snillfjord Sør-Trøndelag 114 363 -151 1617 Hitra Sør-Trøndelag 105 339 74 1620 Frøya Sør-Trøndelag 115 162 186 1621 Ørland Sør-Trøndelag 94 406 -81 1622 Agdenes Sør-Trøndelag 100 85 -72 1624 Rissa Sør-Trøndelag 94 428 -26 1627 Bjugn Sør-Trøndelag 103 170 75 1630 Åfjord Sør-Trøndelag 109 278 8 1632 Roan Sør-Trøndelag 124 163 167 1633 Osen Sør-Trøndelag 109 268 70 1634 Oppdal Sør-Trøndelag 106 105 32 1635 Rennebu Sør-Trøndelag 121 381 -58 1636 Meldal Sør-Trøndelag 102 191 42 1638 Orkdal Sør-Trøndelag 91 93 -20 1640 Røros Sør-Trøndelag 108 301 -55 1644 Holtålen Sør-Trøndelag 110 357 -62 1648 Midtre Gauldal Sør-Trøndelag 93 246 170 1653 Melhus Sør-Trøndelag 94 283 5 1657 Skaun Sør-Trøndelag 95 119 -68 1662 Klæbu Sør-Trøndelag 97 399 -13 1663 Malvik Sør-Trøndelag 96 344 -11 1664 Selbu Sør-Trøndelag 108 187 -34 1665 Tydal Sør-Trøndelag 188 150 -22 1702 Steinkjer Nord-Trøndelag 95 311 -9 1703 Namsos Nord-Trøndelag 104 128 20 1711 Meråker Nord-Trøndelag 115 87 89 1714 Stjørdal Nord-Trøndelag 91 336 19 1717 Frosta Nord-Trøndelag 99 328 -43 1718 Leksvik Nord-Trøndelag 95 414 -55 1719 Levanger Nord-Trøndelag 95 423 -53 1721 Verdal Nord-Trøndelag 95 306 29 1724 Verran Nord-Trøndelag 106 378 49 1725 Namdalseid Nord-Trøndelag 114 349 42 1736 Snåsa Nord-Trøndelag 112 293 23 1738 Lierne Nord-Trøndelag 125 260 92 1739 Røyrvik Nord-Trøndelag 148 426 -169 1740 Namsskogan Nord-Trøndelag 167 14 6 1742 Grong Nord-Trøndelag 121 236 109 1743 Høylandet Nord-Trøndelag 111 219 -59 1744 Overhalla Nord-Trøndelag 101 171 -106 1748 Fosnes Nord-Trøndelag 132 372 -14 1749 Flatanger Nord-Trøndelag 120 276 14 1750 Vikna Nord-Trøndelag 103 241 20 1751 Nærøy Nord-Trøndelag 103 72 150 1755 Leka Nord-Trøndelag 122 122 -15 1756 Inderøy Nord-Trøndelag 97 401 -14 1804 Bodø Nordland 107 332 -24 1805 Narvik Nordland 110 320 19 1811 Bindal Nordland 128 39 5 1812 Sømna Nordland 108 230 68 1813 Brønnøy Nordland 108 298 8 1815 Vega Nordland 112 1816 Vevelstad Nordland 123 117 182 1818 Herøy (Nordl.) Nordland 111 232 9 1820 Alstahaug Nordland 105 390 29 1822 Leirfjord Nordland 109 319 -204 1824 Vefsn Nordland 109 156 40 1825 Grane Nordland 121 64 2 1826 Hattfjelldal Nordland 130 30 -28 1827 Dønna Nordland 118 288 -21 1828 Nesna Nordland 111 92 43 1832 Hemnes Nordland 137 342 -169 1833 Rana Nordland 110 79 -22 1834 Lurøy Nordland 116 1835 Træna Nordland 154 1836 Rødøy Nordland 140 1837 Meløy Nordland 125 335 -88 1838 Gildeskål Nordland 130 53 94 1839 Beiarn Nordland 147 27 1 1840 Saltdal Nordland 102 1841 Fauske Nordland 115 433 -15 1845 Sørfold Nordland 163 375 1 1848 Steigen Nordland 115 430 -2 1849 Hamarøy Nordland 124 1850 Tysfjord Nordland 126 1851 Lødingen Nordland 108 419 -114 1852 Tjeldsund Nordland 120 388 -3 1853 Evenes Nordland 130 1854 Ballangen Nordland 108 76 237 1856 Røst Nordland 140 31 127 1857 Værøy Nordland 121 111 139 1859 Flakstad Nordland 116 98 90 1860 Vestvågøy Nordland 103 295 -89 1865 Vågan Nordland 105 158 -52 1866 Hadsel Nordland 108 353 -3 1867 Bø (Nordl.) Nordland 112 396 -42 1868 Øksnes Nordland 99 413 -34 1870 Sortland Nordland 103 331 6 1871 Andøy Nordland 109 164 -112 1874 Moskenes Nordland 122 1902 Tromsø Troms 107 425 -43 1903 Harstad Troms 109 28 177 1911 Kvæfjord Troms 114 100 59 1913 Skånland Troms 109 118 114 1917 Ibestad Troms 123 351 -15 1919 Gratangen Troms 120 257 -124 1920 Lavangen Troms 115 75 -51 1922 Bardu Troms 126 242 -15 1923 Salangen Troms 114 227 113 1924 Målselv Troms 112 345 -81 1925 Sørreisa Troms 104 286 -26 1926 Dyrøy Troms 120 386 -14 1927 Tranøy Troms 118 202 41 1928 Torsken Troms 130 97 230 1929 Berg Troms 127 317 -3 1931 Lenvik Troms 107 393 6 1933 Balsfjord Troms 111 322 66 1936 Karlsøy Troms 132 326 -4 1938 Lyngen Troms 122 250 119 1939 Storfjord Troms 135 125 -39 1940 Kåfjord Troms 129 380 31 1941 Skjervøy Troms 123 312 12 1942 Nordreisa Troms 113 208 -38 1943 Kvænangen Troms 148 307 21 2002 Vardø Finnmark 131 94 175 2003 Vadsø Finnmark 120 249 82 2004 Hammerfest Finnmark 154 205 15 2011 Kautokeino Finnmark 129 149 -38 2012 Alta Finnmark 119 273 38 2014 Loppa Finnmark 156 24 8 2015 Hasvik Finnmark 145 21 2 2017 Kvalsund Finnmark 159 253 -15 2018 Måsøy Finnmark 145 258 -122 2019 Nordkapp Finnmark 121 338 56 2020 Porsanger Finnmark 122 398 -180 2021 Karasjok Finnmark 127 330 -165 2022 Lebesby Finnmark 162 267 25 2023 Gamvik Finnmark 146 314 -88 2024 Berlevåg Finnmark 158 175 134 2025 Tana Finnmark 132 416 6 2027 Nesseby Finnmark 153 215 -119 2028 Båtsfjord Finnmark 127 315 36 2030 Sør-Varanger Finnmark 126 412 -52

Endelige tall for fjoråret kommer først 15. juni.