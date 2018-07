Kultur:Bykle topper med bortskjemte innbyggere

Kraftinntektene synker for Bykle og andre kraftkommuner, og det vil etter hvert merkes på kulturfeltet også. Men foreløpig har de to bygdene Hovden og Bykle hvert sitt kulturhus/grendehus, svømmebasseng og bibliotek. Det er tre mil mellom bygdene i kommunene med 950 innbyggere. Bykle har også et skigymnas, og rundt 3000 hytter. I påska tyvedobles innbyggertallet. Skiturismen gir også en del sesongarbeidere.

– Det er langt flere folk i kommunen enn det folkeregisteret skulle tilsi. Det gjør at det er nok mennesker til å drive gode tilbud, sier fagleder for kulturhus, Unn Hovden. Kultursatsingen i Bykle er en bevisst satsing for å tiltrekke seg flere innbyggere.