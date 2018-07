Kommunebarometeret 2018 - tabell for kostnadsnivå

Tabellen viser hvilken plassering kommunen fikk det enkelte år. Årstallet refererer til året Kommunebarometeret ble publisert. Dataene som ligger til grunn er i hovedsak, men ikke bare, fra det foregående året. Over tid har barometeret utviklet seg. Plasseringene er derfor ikke nødvendigvis direkte sammenliknbare fra år til år. Sektoren kostnadsnivå har en vekt på 5 % i barometeret.

Kostnadsnivået er beregnet slik for hver sektor: Netto driftsutgifter / antall innbyggere 1. januar / kostnadsnøkkelen for sektoren for 2018. Kildene er Statistisk sentralbyrå og KS. Ved å korrigere for kostnadsnøkkelen blir teoretisk sett ulikheter i geografi, demografi og annet tatt høyde for.

Abonnenter på analysene i Kommunebarometeret finner mer innhold på kommunebarometeret.no (egen innlogging).