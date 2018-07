Onsdag blir årets vinner kåret

Tidligere vinnere Dette er kommunene som har gått helt til topps i Kommunebarometeret, siden Kommunal Rapport introduserte målingen i 2010. 2010: Sandefjord 2011: Vefsn 2012: Lom 2013: Lom og Høylandet 2014: Høylandet 2015: Oppdal 2016: Sandefjord 2017: Dovre

Da blir det klart hvem som topper årets tabell. Den foreløpige utgaven av barometeret ble presentert tidlig i april, basert på helt ferske Kostra-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 15. juni oppdaterte byrået disse tallene. Blant annet ble økonomiske nøkkeltall presentert for ti kommuner som ikke var med i de foreløpige mars-tallene fra SSB.

Flere nye statistikker

I tillegg har det siden mars kommet nye tall for blant annet frafall på videregående skole, bibliotek, innleggelser på sykehus og for utskrivningsklare pasienter. I tillegg har en del kommuner rettet innrapporterte tall til SSB.

Hele barometeret er basert på offentlig tilgjengelig statistikk.

Barometeret består av til sammen 152 nøkkeltall fordelt på 12 ulike områder. I totaltabellen korrigerer Kommunal Rapport for kommunenes veldig ulike økonomiske utgangspunkt. Områdene grunnskole og pleie og omsorg har størst betydning i barometeret.

I den foreløpige utgaven i vår var det kommuner i Vest-Agder og kommuner med over 50.000 innbyggere som kom best ut. Kommunene i Nord-Norge, særlig i Finnmark, lå dårligst an på barometeret.

Les også: Storkommuner og Sørlandet sterkest i Kommunebarometeret

Flere småkommuner i toppen

Likevel har det vært mange småkommuner som har toppet Kommunebarometeret gjennom tidene. Senest i fjor var det Dovre som til slutt kom helt øverst, med svært gode plasseringer innen grunnskole, barnehage og barnevern. Men også i 2017-barometeret kom større kommuner litt bedre ut enn små.

– Å drive en kommune er ikke avhengig av om man er stor eller liten. Man må sette seg klare mål og så må man være veldig realistisk. Det er en kjempeutfordring for oss å kunne holde det nivået vi har. Vi må hele tiden gjøre grep, sa Dovre-ordfører Bengt Fasteraune (Sp) da han ble intervjuet av Kommunal Rapport etter topplasseringen.