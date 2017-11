– Aldri aktuelt å se gjennom fingrene

Ragnar Holvik (61)

Utdannet sosionom. Grunnfag i offentlig rett, sosiologi og veiledningspedagogikk, samt halvårig utdanning i helse- og sosialadministrasjon.

Ansatt i Grimstad kommune siden 1989, som leder av tiltakskontoret på sosialkontoret, leder av tiltakskontoret for funksjonshemmete og deretter ca. 25 år i rådgiverfunksjon på kommunalsjefs- og rådmannsnivå.

Ble i 2003 fjernet fra vervet som barnas representant i plansaker i valgperioden etter varsling. Fikk 50.000 kroner i oppreisning for dette i 2005, og dekning av advokatutgifter, etter at saken var brakt inn for Sivilombudsmannen, samt offentlig beklagelse.

Juryens begrunnelse

Han har utvist et spesielt mot ved å varsle om mulige kritikkverdige forhold i egen kommune. Han varslet i fjor om ulovlige innkjøp, og kontrollutvalget ba revisjons- og rådgivingsselskapet BDO undersøke kjøp av helsetjenester. Da granskingsrapporten var klar, bekreftet den at det var foretatt ulovlige innkjøp av helsetjenester for om lag 100 millioner kroner. Det er generelt viktig at det blir varslet og at varslingen blir anerkjent. Denne saken var oppe i kontrollutvalget før Holvik varslet, men det var først etter varselet hans, at det ble gjennomført en gransking og de ulovlige forholdene kom til syne.

