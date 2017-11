Nå kan du stemme på årets modigste

Juryen Britt Sofie Hestvik, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Kommunal Rapport, juryleder. Tone Holmquist, journalist i Kommunal Rapport. Bente Larssen, leder i KS’ sentrale rådmannsutvalg, rådmann i Porsanger kommune. Eva Kvelland, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Stine Sofies Stiftelse, tidligere lokalpolitiker (V). Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef i KS for lokaldemokrati og kommuneøkonomi, tidligere ordfører og statssekretær (Sp).

Kommunal Rapport kårer Årets kommuneprofil 2017 i tre kategorier: Hovedprisen Årets kommuneprofil og spesialprisene Årets unge leder og Årets modigste.

Leserne har foreslått kandidater, og en jury har valgt ut to finalister i hver kategori.

Denne uka presenterer vi de to finalistene i Årets modigste. De to foregående ukene har vi presentert finalistene i de øvrige kategoriene.

Modig 1: Ragnar Holvik, Grimstad

Ragnar Holvik, Grimstad Modig 2: Anna Krogstad, Orkdal

Avstemningen i hver kategori starter så fort finalistene er presentert. Fra i dag kan du stemme på Årets modigste. Send kodeord Modig 1 eller Modig 2 i en tekstmelding til 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

Avstemningene pågår fram til mandag 11. desember. Alle vinnerne presenteres i Kommunal Rapports siste ukeavis før jul og i vår nettavis.

Kriteriene for Årets modigste: Prisen kan gå til personer i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som har utvist et spesielt mot ved å ta opp ubehagelige saker i egen kommune i form av varsling om mulige kritikkverdige forhold, eller bruk av egen ytringsfrihet for å sette et problem på dagsordenen. Han eller hun må ha løftet fram forhold av samfunnsmessig stor betydning.

Kommunal Rapport deler også ut to andre priser: