Tok støyten ved å sette pasienten i sentrum

Jeanette Karlsen Skogeng Enhetsleder ved Balsfjord bo- og servicesenter i Balsfjord, Troms Alder: 33 Utdanning: Sykepleier med videreutdanning i organisasjon og ledelse. Tar nå helselederutdanning ved BI. Tidligere jobber/relevante verv: Sykepleier og avdelingsleder samme sted. Har også vært sykepleier ved Universitetssykehuset i Tromsø. Juryens begrunnelse Hun er engasjert, har pågangsmot og tenker ikke at slik har vi alltid gjort det. Uredd for endringer, har hun lagt om turnusen for å bruke ressursene til beste for pasientene. Det møtte motstand, også i form av personkarakteristikker i lokale medier. Hennes unge alder blir gjerne kommentert når hun tar upopulære avgjørelser. Som leder av kommunens største arbeidsplass gjennom to år, har hun ifølge rådmannen vist lederskap og stayerevne i krevende situasjoner over tid. Holdningen hennes er klar: Endringer kan være smertefullt, men må like fullt gjennomføres – av hensyn til innbyggerne.

– Jeg er veldig stolt av kommunen, og stolt av tjenestetilbudet vi har fått til, sier Skogeng mens blåtimen trenger seg inn gjennom vinduene ved Balsfjord bo- og servicesenter i Troms.

Mellom spisse tinder og vide dalfører har hun ansvaret for 150 ansatte innen sykehjemsdrift, hjemmetjenesten, kjøkken og renhold. Det er et privilegium de til sammen rundt 5.600 innbyggerne har: Å kunne boltre seg i friluftseldoradoet rett utenfor stuedøren. Friheten til å kunne bruke naturen på dagtid er kanskje en medvirkende årsak til at det ble bråk da hun som ny enhetsleder krevde omlegging av turnusen.

– Man har jo bygd opp et liv ut fra hvilken arbeidstid man har. Når man opplever omveltning, så gir det konsekvenser, sier Skogeng.

I to år har hun stått i stormen, håndtert arbeidskonflikter og negative personkarakteristikker i lokale medier.

– Det er ikke til å stikke under en stol at det har vært tøft. Det er tøft å lese om seg selv på en måte jeg ikke kjenner meg igjen i. Men jeg har veldig tro på at disse endringene er til beste for pasientene. Det handler jo om at vi skal yte de beste tjenestene til de som trenger det mest i kommunen vår.

Bratt læringskurve

Skogeng er selv født og oppvokst i Balsfjord. Etter endt sykepleierutdanning i Tromsø var hun klar på at hun skulle tilbake til hjembygda. Hun sier hun er glad i kommunen, og verdsetter bredden av tilbud som finnes – spesielt innen idrett. Etter kun tre års fartstid i sykehjemstjenesten fikk tvillingmoren i 2009 tilbud om en stilling som fagleder.

– Jeg tenkte: Oi, skal jeg bli leder! Men så tenkte jeg søren heller, det er lov å prøve!

I 2015 tok hun over som enhetsleder.

– Hvordan har disse to årene vært?

– Selv om jeg kjente kommunen og sykehjemsdriften godt, så var det en bratt læringskurve. Plutselig skulle jeg ha ansvaret for økonomi og regnskap, noe jeg ikke hadde gjort tidligere. Men jeg har et godt team rundt meg. Her er utrolig mange dyktige folk i organisasjonen som spiller hverandre gode.

Forskjellsbehandling

Den unge lederen var opptatt av at rutiner og regler skal gjelde likt for alle – uavhengig av hvilken avdeling man tilhører. Og alle skal ta sin tørn.

– Det har nok vært litt forskjellsbehandling her i kommunen, spesielt når det gjelder fordelingen av avspasering og muligheten til å jobbe inn arbeidstid, sier Skogeng.

Tidligere har Balsfjord hatt en turnusordning som innebar at ansatte jobbet enten dag, kveld eller natt. I samarbeid med tillitsvalgte begynte den unge lederen arbeidet med å innføre ny turnus i sykehjemsdriften, slik at alle ansatte måtte ta sin tørn med dag-, kveld- og nattskift. Tanken er at de ansatte skal bli kjent med andre ansatte og pasienten – hele døgnet, og på denne måten høyne kvaliteten på tjenesten.

– Vi må sette pasientene i sentrum, det er dem vi er her for. Det handler også om kompetanseheving: Gjennom samhandling hele døgnet lærer man utrolig mye om pasientene og ulike løsninger.

Ny turnusordning innebar imidlertid også at noen ansatte måtte tåle å gå ned i samlet lønn som følge av at de ikke lenger bare jobbet natt. Ansattegrupper ble brutt opp. Arbeidshverdagen kunne ifølge Skogeng oppleves som mer utrygg. For flere ble det en smertefull endring.

– I begynnelsen møtte jeg veldig mye motstand. Det er ikke populært at det kommer inn en leder som er litt i overkant av 30 år og sier «nå skal vi gjøre ting på en annen måte», sier Skogeng, og legger til: Men jeg har ingen problemer med å gå på jobb, jeg er utrolig glad i jobben min. Jeg har fått mye motstand og pepper, men jeg har også fått gode tilbakemeldinger fra dem som setter pris på at noen tør å ta en slik beslutning.

Enhetslederen har håp om at arbeidskonflikten demper seg.

– Det snakkes mindre negativt om skiftordningen enn tidligere. Når man får en egenerfaring da argumenterer man annerledes.