Kokken til topps

Juryen nominerte enhetsleder ved Balsfjord bo- og servicesenter Jeanette Karlsen Skogeng fra Balsfjord og kjøkkensjef Espen Sætha fra Nord-Fron. Sætha sanket flest stemmer.

Han ble nominert til prisen fordi han leder et kommunalt kjøkken som sprer matglede i praksis.

«Han deltar og inspirerer på et viktig felt. Han ivrer for bruk av lokal mat, samtidig som han byr på nye smaker», er noe av juryens begrunnelse for å nominere kjøkkensjefen til prisen for årets unge leder.

Hver dag lager de ansatte på kjøkkenet ved Sundheim bo- og treningssenter i Nord-Fron 118 middagsporsjoner. Middagene blir fordelt på de 78 beboerne på bo- og treningssenteret, pluss 40 beboere i omsorgsboliger. I tillegg driver kjøkkenet kantina på kommunehuset. Totalt leder Sætha 14 ansatte.

Sætha går daglige runder og snakker med beboerne om hva de ønsker å spise og hvordan maten smaker. Hans råd til andre kommunal ledere som vil få sving på matlysten til eldre, er at de tar hensyn til sammenhengen mellom helse og ernæring.

– Du får friskere og mer oppegående beboere med god ernæring. Jeg tror nok at økonomien jevner seg ut med god ernæring, det blir blant annet mindre bruk av medisiner. Jeg er ikke noen ekspert på det, men sykepleierne sier at de ser en sammenheng, sier han.