Hvem er din kandidat til Årets kommuneprofil 2018?

Det første du kan gjøre er å foreslå en eller flere kandidater innen 15. november.

Kandidaten må ha gjort noe spesielt i år, men kan også ha utmerket seg over flere år. Skriv en kort og konkret begrunnelse.

Send til kommuneprofilen@kommunal-rapport.no

Slik kåres Årets kommuneprofil 2018 8. november: Invitasjon til å foreslå kandidater Send navn på din kandidat med en kort og konkret begrunnelse til kommuneprofilen@kommunal-rapport.no 15. november: Frist for å foreslå kandidater 29. november: Seks finalister presenteres i Kommunal Rapports ukeavis og nettavis 29. november–6. desember: Avstemning 7. desember: Vinneren offentliggjøres i Kommunal Rapports nettavis Uke 50: Prisutdeling i vinnerens hjemkommune 20. desember: Intervju med vinneren i Kommunal Rapports ukeavis

Kriteriene

Dette er kriteriene for Årets kommuneprofil:

Prisen kan gå til politiske, administrative og faglige ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som har utmerket seg i løpet av det siste året – og gjerne over flere år.

Han eller hun må ha vist lederskap utenom det vanlige. Lederne må ha bidratt spesielt til å utvikle tjenestene, lokaldemokratiet eller lokalsamfunnet.

Konkret kan de for eksempel ha oppnådd spesielt gode resultater, innført innovative løsninger eller arbeidsmåter, taklet en vanskelig situasjon godt, startet en viktig debatt, styrket kommunens omdømme eller oppnådd politisk gjennomslag nasjonalt.

Årets kommuneprofil 2017 ble rådmann Andreas Chr. Nørve i Vanylven. “Han sørger for lett tilgjengelig informasjon til politikere og innbyggere, og har bidratt til å utvikle lokalsamfunnet med alt fra varslingsrutiner til fiber til alle”, sa juryen i sin begrunnelse.

Fradrag på studielån og høyere startlønn for lærere, sykepleiere og førskolelærere er tiltak utenom det vanlige som Nørve har fått gjennom for å øke innbyggertallet.

Én profil

De siste par årene har Årets kommuneprofil hatt flere kategorier, men nå er det «back to basic» og én vinner.

– Vi vil samle all oppmerksomheten om kåringen av Årets kommuneprofil igjen i år. Jeg regner med at forslagene som kommer inn vil vise et interessant mangfold, og at den som til slutt vinner, skal stå tydelig fram – til inspirasjon og nytte for andre, sier sjefredaktør Britt Sofie Hestvik.

Men hun utelukker ikke at prisen også i framtiden kan få tilleggskategorier av typen Årets unge leder og Årets modigste, slik det var i fjor.

Blant de innkomne forslagene skal en jury i Kommunal Rapports redaksjon velge ut seks finalister. Til slutt skal leserne som vanlig stemme fram vinneren.

– Kommunal Rapport skal ha et kritisk blikk på beslutningstakerne i Kommune-Norge. Det forhindrer ikke at vi løfter fram de dyktigste, sier Hestvik.

Med Årets kommuneprofil ønsker Kommunal Rapport å gi spesiell oppmerksomhet til det positive som skjer i kommunesektoren – og personene som står i spissen for dette.

Vinneren får en karikatur og blir en av Kommunal Rapports faste kronikører i 2019. I år har fjorårets vinner, rådmann Andreas Chr. Nørve i Vanylven, bidratt i spaltene og til debatten digitalt.