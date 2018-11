I spissen for ambisiøs miljøpolitikk

PROFIL 1 Lan Marie Nguyen Berg (31) (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo Juryens begrunnelse Hun trosser netthets og står i spissen for byrådets ambisiøse, og til dels omstridte, klimapolitikk – som har gjort Oslo til Europeisk miljøhovedstad 2019. Slik stemmer du på Lan Marie Nguyen Berg: Send kodeord PROFIL 1 til nr 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

Målene er skjerpet i tråd med Paris-avtalen: Innen 2020 skal klimagassutslippene være halvert og innen 2030 nede i null. 63 prosent av innbyggere mener klimatiltakene gjør byen bedre å bo i, men de er også omstridt.

Å stå i spissen for bilfritt sentrum, mindre E-18-utbygging og mer bompenger har vært krevende. Berg er blitt utsatt for grov netthets, som handler mest om at hun er en ung kvinne med vietnamesisk bakgrunn.

Men Berg trosser netthetserne og blir MDGs toppkandidat i Oslo også i 2019-valget.

«De som bruker hets og trusler som metode, forsurer debatten for alle oss andre, og tar bort oppmerksomheten fra viktige politiske diskusjoner. Den harde tonen (…) kan skremme mange fra å engasjere seg i en organisasjon eller et parti», skrev hun på Facebook. Samtidig er hun lei av å være «hun som blir hetset».

– Det er alltid utrolig hyggelig med anerkjennelse for den jobben vi nå gjør, sammen med innbyggere og næringsliv, for å oppgradere Oslo for mennesker og miljø! Vi jobber med å gjøre bylufta renere, sykkel- og skoleveiene tryggere, og kollektivtransporten bedre og billigere, sier hun.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gratulerer Berg:

– Jeg synes det er veldig hyggelig og velfortjent. Hun er arbeidsom, kunnskapsrik og dedikert i jobben som byråd for miljø og samferdsel, sier han.

Målet om å halvere klimagassutslippene innen 2020 «vil bli krevende», fastslår byrådet selv. Det viser klimabudsjettet de har utviklet – en nyskapning som har vakt stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Den ambisiøse klimapolitikken førte tidligere i år til at Oslo ble valgt ut som Europeisk miljøhovedstad i 2019. I konkurranse med 13 andre byer ble Oslo best på åtte av tolv områder. Budsjettet på 118 millioner kroner er blitt kritisert, men da minner Berg om at det forrige byrådet brukte 185 millioner kroner på å søke vinter-OL.

