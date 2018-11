I spissen for å snu et barnevern i krise

Nina Jentoft (52), kommunestyremedlem for Ap i Arendal

Juryens begrunnelse

Hun har siden 2015 stått i spissen for en stor snuoperasjon i et barnevern i krise. Som leder av en politisk styringsgruppe har hun fulgt arbeidet tett, og får mye av æren for resultatene som er oppnådd.

