Mann med mange hatter og pågangsmot

PROFIL 4 Egil Mølland (43), prosjektleder for stedsutviklingsprosjektet Åkle i Iveland Juryens begrunnelse Han har drevet fram landsbyen Åkle i Iveland siden 2005, noe som har vært krevende. Hans engasjement og pågangsmot har vært avgjørende for å få til prosjektet. Slik stemmer du på Egil Mølland: Send kodeord PROFIL 4 til nr 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

Åkle er et sentrumsutviklingsprosjekt med leiligheter, butikk, kafè, bibliotek, aktivitetspark, badeplass og mineralutstilling. Et så ambisiøst prosjekt i en så liten kommune (1.330 innbyggere) har skapt interesse landet rundt. Åkle er ikke ferdig utbygd før 2020/21.

Egil Mølland har mange hatter i Iveland hvor han har vært ansatt siden 2002. Han er plansjef, teknisk sjef, beredskapsleder, næringssjef, miljøvernleder, leder for eiendomsskattekontoret og prosjektleder for to samfunnsutviklingsprosjekter, hvor Åkle er det ene. Mølland har en master i offentlig administrasjon.

Starten for Åkle var at fotograf Morten Krogvold kjørte gjennom Iveland og kalte sentrum Birketveit for et «nesten-sted». Det syntes politikerne hørtes trist ut, og satt i gang prosessen for å bli et ordentlig sted. Ungdomsskoleelever ble ansatt en sommer som stedsutviklere, og de kom med mange ønsker for sentrum i kommunen. Andre grupper av innbyggere ble koblet på etter hvert.

– Egil har holdt i prosjektet hele veien siden vi først fikk bolystmidler. Han har taklet alle små og store problemer underveis, sier ordfører Gro-Anita Mykjåland (Sp).

– Politisk var det stor skepsis i starten. Mange lurte på om dette var noe for oss. Leiligheter, og til og med underjordisk garasje, midt inne i skogen. Men Egil har gjort politikerne trygge på at de tar riktige beslutninger, sier hun.

Åkle har hatt mange samarbeidspartnere. En av dem er Norske arkitekters landsforbund (NAL) og prosjektleder Alf Waage i Fremtidens bygder.

Han påpeker at det er utfordrende å forsøke å gjennomføre et prosjekt i denne skalaen i en distriktskommune. Vanlige markedsmekanismer er fraværende, og det er vanskelig å få andre utbyggere enn kommunen til å utvikle noe annet enn standard eneboliger eller tomannsboliger.

– Jeg kan trygt si at uten engasjementet, kunnskapen og pågangsmotet til Egil Mølland, men også ordfører Gro-Anita Mykjåland, ville Åkle-prosjektet aldri blitt realisert, sier Waage.

