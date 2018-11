Stem på Årets kommuneprofil 2018

Blant de mange gode forslagene som er kommet inn, har Kommunal Rapport valgt ut disse politiske, administrative og faglige lederne. Nå er det leserne som bestemmer hvem som vinner. Alle kan delta i avstemningen som begynner i dag og pågår fram til og med 6. desember kl. 14.

I bunn av saken ser du hvem som er kandidater til Årets kommuneprofil.

– Kommunal Rapport skal ha et kritisk blikk på beslutningstakerne i Kommune-Norge. Det forhindrer ikke at vi løfter fram de dyktigste, sier sjefredaktør Britt Sofie Hestvik.

Med kåringen av Årets kommuneprofil ønsker Kommunal Rapport å gi spesiell oppmerksomhet til det positive som skjer i kommunesektoren – og personene som står i spissen for dette.

Én pris

De siste par årene har Årets kommuneprofil hatt flere kategorier, men nå er det «back to basic» – én vinner og ingen tilleggskategorier.

– Vi vil samle all oppmerksomheten om kåringen av Årets kommuneprofil igjen i år. Forslagene som er kommet inn viser et interessant mangfold. Den som til slutt vinner, vil stå tydelig fram – til inspirasjon og nytte for andre, sier Hestvik.

Kandidatene er en byråd, et kommunestyremedlem, en rådmann, en HR-direktør, en prosjektleder og en Nav-leder. De er fra øst, vest, sør og nord.

Trøndelag var nær ved å få med en finalist, men her var det ekstra vanskelig å finne én person som utmerket seg spesielt. Alle de seks kandidatene samarbeider selvsagt med andre og understreker selv at de har gode medarbeidere, men i denne kåringen leter vi etter de enkeltpersonene som gjør en ekstra innsats.

Kriteriene

Dette er kriteriene for Årets kommuneprofil:

«Prisen kan gå til politiske, administrative og faglige ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som har utmerket seg i løpet av det siste året – og gjerne over flere år.

Han eller hun må ha vist lederskap utenom det vanlige. Lederne må ha bidratt spesielt til å utvikle tjenestene, lokaldemokratiet eller lokalsamfunnet. Konkret kan de for eksempel ha oppnådd spesielt gode resultater, innført innovative løsninger eller arbeidsmåter, taklet en vanskelig situasjon godt, startet en viktig debatt, styrket kommunens omdømme eller oppnådd politisk gjennomslag nasjonalt.»

Fredag 7. desember offentliggjør vi navnet på vinneren i vår nettavis. Uka etter besøker vi vinneren og overrekker prisen – en karikaturtegning. I vår siste papiravis før jul blir det et stort intervju. Vinneren blir en av Kommunal Rapports faste kronikører i 2019.

Avstemningen foregår også i år med tekstmelding, som vi vurderer som den mest rettferdige. Hver stemme koster 3 kroner.

Dette er kandidatene

Kandidat 1: Lan Marie Nguyen Berg (31) (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo

For å stemme på Berg sender du tekstmeldingen PROFIL 1 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Hun trosser netthets og står i spissen for byrådets ambisiøse, og til dels omstridte, klimapolitikk – som har gjort Oslo til Europeisk miljøhovedstad 2019. Les mer her: I spissen for ambisiøs miljøpolitikk

Kandidat 2: Ole John Østenstad (62), prosjektleiar for Sunnfjord

For å stemme på Østenstad sender du tekstmeldingen PROFIL 2 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Han har gjennom 30 år som assisterande rådmann og rådmann jobba målretta for å snu Førde frå gigantunderskot til mønsterbruk, som i år gjorde at kommunen gjekk til topps i Kommunebarometeret. Les mer her: Har gjort kommunen til eit mønsterbruk

Kandidat 3: Geir Davidsen (66), HR-direktør i Hordaland fylkeskommune

For å stemme på Davidsen sender du tekstmeldingen PROFIL 3 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Han gjør «en formidabel jobb», ifølge både ledelse og ansatte, i den store sammenslåingen hvor Hordaland og Sogn og Fjordane skal bli en ny organisasjon fra 2020 – Vestland fylkeskommune. Les mer her: Raus sjef med stor entusiasme

Kandidat 4: Egil Mølland (43), prosjektleder for stedsutviklingsprosjektet Åkle i Iveland

For å stemme på Mølland sender du tekstmeldingen PROFIL 4 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Han har drevet fram landsbyen Åkle i Iveland siden 2005, noe som har vært krevende. Hans engasjement og pågangsmot har vært avgjørende for å få til prosjektet. Les mer her: Mann med mange hatter og pågangsmot

Kandidat 5: Márjá Eira, (44) Nav-leder i Kautokeino

For å stemme på Eira sender du tekstmeldingen PROFIL 5 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Márjá Eira har fått gjennomslag i Nav nasjonalt for digitale tjenester på samisk og er pådriver for en egen samisk Nav-region, Nav Sápmi. Hun er viktig i arbeidet med å få samisk språk, kultur og levemåte inn i Nav. Les mer her: En pådriver for gode tjenester

Kandidat 6: Nina Jentoft (52), kommunestyremedlem for Ap i Arendal

For å stemme på Jentoft sender du tekstmeldingen PROFIL 6 til 2377 (pris 3 kroner per stemme)

Hun har siden 2015 stått i spissen for en stor snuoperasjon i et barnevern i krise. Som leder av en politisk styringsgruppe har hun fulgt arbeidet tett, og får mye av æren for resultatene som er oppnådd. Les mer her: I spissen for å snu et barnevern i krise