Har skapt entusiasme for nye Senja

Profil 1 Hogne Eidissen, prosjektleder / rådmann i Senja Juryens begrunnelse Han har klart å samle fire kommuner om en sammenslåing som to av dem var imot, og skapt motivasjon hos politikere, ansatte og innbyggere for å utvikle Senja som ny kommune.

Stortinget måtte fatte et tvangsvedtak for å få Torsken med i nye Senja. Berg strittet lenge imot, men kastet til slutt kortene og lot det være opp til Stortinget å avgjøre saken.

At den nye kommunen også har et økonomisk krevende utgangspunkt, blant annet med høy gjeld, gjør at Eidissen har nok av utfordringer å fylle arbeidsdagen med.

Forslagsstilleren mener Eidissen fortjener honnør for jobben som prosjektleder og påtroppende rådmann.

– Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg kommuner gikk inn i sammenslåingsprosessen med svært ulik motivasjon. Likevel har prosessen nå ledet fram til en ny kommune der både politikere, ansatte og innbyggere ser ut til å ha stor motivasjon for å utvikle nye Senja kommune, oppgir forslagsstilleren.

Også i tvangssammenslåtte Torsken vanker det lovord om Eidissen fra avtroppende ordfører Fred Flakstad (Ap).

– Med ståsted fra Torsken, var det viktig og riktig at det var nettopp Hogne som gikk inn i den rollen, ikke minst med tanke på at han er lokal og har god kjennskap til regionen. Jeg har opplevd ham som en samlende person, som respekterer de ulike ståstedene og ikke glemmer motstanden som var mot sammenslåingen, sier Flakstad.

Jan Fredrik Jensen (H), avtroppende ordfører i Tranøy og leder i fellesnemnda, trekker også fram at Eidissen har vært en samlende person.

– Han har klart å skape entusiasme i alle de fire kommunene for nye Senja og også drevet fram arbeidet.

Elin Byberg, prosjektmedarbeider i Senja, peker i tillegg på Eidissens evne til å være tydelig.

– Det er krevende å lede en slik prosess, men han har gjort en formidabel jobb. Han er raus, men også tydelig når han måttet være det.

Selv sier Eidissen at han er overrasket over at noen har valgt å nominere ham – og ydmyk.

Dette er de andre kandidatene:

Kandidat 2: Erlend Solem,

samferdselsdirektør i Trøndelag

Han er ansvarlig for et pionerprosjekt hvor Trøndelag og ti andre fylker bruker sin innkjøpsmakt til å få utviklet verdens første utslippsfrie hurtigbåter. De kan bli norsk eksportartikkel og bidra til store klimagasskutt. Les mer her: Leder pionerprosjekt for utslippsfrie hurtigbåter

Kandidat 3: Birgit Valla,

psykolog og leder i Stange fram til september

Hun tok initiativet til Stangehjelpa, et lavterskel psykisk helsetilbud som opererer med «én dør inn»-prinsippet. Modellen sprer seg nå til flere kommuner, og andre land er interessert. Les mer her: Stangehjelpa vekker internasjonal interesse

Kandidat 4: Pål Smits,

administrerende direktør for Lindum AS

Han leder et selskap som bidrar til grønn vekst og klimagasskutt ved å finne nye løsninger for et bedre miljø. Selskapet drifter blant annet Den Magiske Fabrikken som produserer biogass til kjøretøy samt biogjødsel til ny matproduksjon. Les mer her: Stadig på jakt etter smarte løsninger for et bedre miljø

Kandidat 5: Ida Pinnerød,

ordfører for Arbeiderpartiet i Bodø

Hun har stått i spissen for at Bodø i september ble valgt til Europeisk kulturhovedstad i 2024, trosset nasjonal og regional motstand og samlet hele landsdelen om den første arktiske kulturhovedstaden. Les mer her: Står støtt i stormen

Kandidat 6: Alf E. Jakobsen,

avgått ordfører i Hammerfest

Han gir seg nå etter 20 år som ordfører med rent flertall bak seg. Han har tatt Hammerfest fra Robek inn i gassalderen og blitt en mektig nasjonal talsperson for hele landsdelens interesser. Les mer her: En talsmann for Nord-Norge

Kandidat 7: Ingvild Vikingsen Skogestad

avdelingsleder på Knappskog skole i Fjell

Hun har vært pådriver for en av landets første heldigitale skoler, hvor hele undervisningen er lagt om. Hun deler erfaringer og inspirerer andre på seminaret skolen inviterer til hvert år. Les mer her: En pådriver for digital skole

Kandidat 8: Alfred Bjørlo

ordfører for Venstre i Eid/Stad

Han har markert seg nasjonalt som en kritisk og optimistisk talsperson for distriktene. Den populære ordføreren gjorde et brakvalg også i nye Stad og er én av to ordførere Venstre har igjen. Les mer her: Slåss for distriktene