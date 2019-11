Slåss for distriktene

Profil 8 Alfred Bjørlo (V), ordfører i Eid/Stad Juryens begrunnelse: Han har markert seg nasjonalt som en kritisk og optimistisk talsperson for distriktene. Den populære ordføreren gjorde et brakvalg også i nye Stad og er én av to ordførere Venstre har igjen. Slik stemmer du på Alfred Bjørlo: Send kodeord PROFIL 8 til nr 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

Bjørlo har vært ordfører i Eid siden 2011. Ved årets kommunevalg fikk han 36 prosent av stemmene, og sikret seg dermed ordførervervet i nye Stad kommune, som består av Eid og Selje kommuner fra 1. januar.

Bjørlo har ikke vært redd for å tale politikken som føres nasjonalt, midt imot. I 2018 satte han fyr på distriktsdebatten i Venstre med en kronikk publisert i Nationen.

I kronikken gikk Bjørlo i strupen på staten, som han mener sentraliserer, flytter mot storbyene og bygger ned kompetansemiljøene i distriktene. Han manet til distriktssatsing ved hjelp av teknologi og digitalisering, og sådde samtidig tvil om Venstres engasjement for lokalsamfunnet.

I 2017 var det Ap-finansbyråden i Oslo som fikk beskjed om å skjerpe seg. Bakgrunnen for irettesettelsen var at byrådet hadde uttalt at Oslo var et kompetansesentrum og dermed et naturlig sted for offentlige arbeidsplasser, i motsetning til for eksempel Sogn og Fjordane.

Bjørlo viste til flere vestlandsbedrifter som leverer varer og avansert teknologi på en rekke områder, også i Oslo.

«Det finnes en verden utenfor Oslo. Det finnes en verden til og med i Sogn og Fjordane. Med blomstrende lokalsamfunn. Med kompetanse. Med privat næringsliv. Med akademia», var beskjeden til daværende finansbyråd Robert Steen.

Da det ble kjent at Venstre-leder Trine Skei Grande omtale Bjørlo som «psykopat» internt i partiet, valgte han å se humoristisk på det og skaffet seg T-skjorter hvor det sto «#distriktspsykopat».

Lederen av Venstre i Sogn og Fjordane, Jan H. Nygård, velger langt mildere ord når han får spørsmål om å beskrive Eid-ordføreren.

– Energisk, interessert og direkte, sier Nygård til Kommunal Rapport.

Selv reagerer Bjørlo slik når han får vite om nominasjonen:

– Oi! Det var veldig kjekt og ei stor ære.

