Stadig på jakt etter smarte løsninger for et bedre miljø

Pål Smits, administrerende direktør for Lindum AS Juryens begrunnelse Han leder et selskap som bidrar til grønn vekst og klimagasskutt ved å finne nye løsninger for et bedre miljø. Selskapet drifter blant annet Den Magiske Fabrikken som produserer biogass til kjøretøy samt biogjødsel til ny matproduksjon.

Smits har vært administrerende direktør i Lindum AS siden selskapet startet opp i 1998. Selskapet har seks datterselskaper og er 100 prosent eid av Drammen kommune.

I 2012 var selskapets første biogassanlegg klart til bruk i Drammen. Kommunene i Drammensregionen leverer avløpsslammet sitt til dette anlegget, som også mottar noe avfall fra næringsmiddelindustrien.

– Det var et anlegg som var litt pioneraktig da det ble bygd, forteller Smits.

Han sier at Lindum allerede i 1999 gikk med planer om å bygge biogassanlegg, men den gang var det kompostering som var rådende politikk, og planene ble skrinlagt.

– Nå er det artig å konstatere at det er biogass som er in. Vi var nok litt tidlig ute med å foreslå det første gangen, sier Smits.

Lindum drifter også Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Det er en biogass- og biogjødselfabrikk basert på matavfallet fra over en million mennesker, samt store mengder husdyrgjødsel fra kuer og griser i Vestfold.

Et kinderegg for god ressursutnyttelse, sa statsminister Erna Solberg om fabrikken da hun åpnet den i 2016. Dette fordi fabrikken lager biogass av avfall som ellers ville gått til spille, gassen blir brukt til å drive busser og renovasjonsbiler, og i tillegg produserer bedriften store mengder biogjødsel til produksjon av ny mat.

Nå blir også CO₂, som er et «biprodukt» fra biogassproduksjonen, brukt i et drivhus rett ved fabrikken i produksjon av tomater.

Den Magiske Fabrikken er et samarbeid mellom blant andre de offentlige eide selskapene Vesar, Greve Biogass og Lindum AS. Lindum har vært med på driftssiden siden oppstarten av fabrikken og hadde fra 1. januar i år kontrakt på drift i fire år, samt opsjon på ytterligere to år.

– Jeg personlig har hele livet vært veldig opptatt av miljø, klima og ressursgjenvinning, sier Smits.

