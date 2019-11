Står støtt i stormen

Profil 5 Ida Pinnerød (Ap), ordfører i Bodø Juryens begrunnelse: Hun har stått i spissen for at Bodø i september ble valgt til Europeisk kulturhovedstad i 2024, trosset nasjonal og regional motstand og samlet hele landsdelen om den første arktiske kulturhovedstaden. Slik stemmer du på Ida Pinnerød: Send kodeord PROFIL 5 til nr 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

I 2024 skal Bodø være Europeisk kulturhovedstad med arrangementer i alle Nordlands kommuner gjennom et helt år. To ganger tidligere har Norge vært kulturhovedstad; Bergen i 2000 og Stavanger i 2008.

Det er en jury i EU som deler ut statusen etter søknad fra byene. Hensikten er å vise at ikke bare økonomi og industri, men også kultur er en drivkraft for god byutvikling.

Bodø er inne i en stor transformasjon. I 2014 ble det store kulturkvartalet Stormen med blant annet konserthus og bibliotek, åpnet. I 2016, samme år som byen fylte 200 år, fikk Bodø statens pris Attraktiv by. Et stort byutviklingsprosjekt med å bygge ut den bynære flyplassen, er i gang. Flyplassen flyttes til et bedre egnet sted.

Tidligere kultursjef Rolf Nordås i Stavanger, som har bistått Bodø med søknaden, mener Pinnerød er god kandidat til prisen Årets kommuneprofil.

«Ida Pinnerød har stått på mest, og vært veldig engasjert i prosessen. Det har blåst til dels harde vinder underveis, både fra vår kulturminister (som sa tvert nei til støtte, men også lokalt fra både politiske miljøer, kunstnere og enkeltpersoner. Men Pinnerød har stått i stormen, og møtt kritikk med gode motargumenter. Jeg vil hevde at hun har fått mange skeptikere til å endre standpunkt, også blant politikere», skriver han.

Bodø vil bli den første arktiske europeiske kulturhovedstaden, og det er første gang et så stort internasjonalt arrangement kommer til Nord-Norge.

– Det er veldig hyggelig og overraskende å bli nominert til Årets kommuneprofil, og en fin anerkjennelse av det store lagarbeidet og den sterke viljen som står bak søknaden. Som ordfører er man jo så heldig å få fronte en slik seier, sier Pinnerød.

Kulturbyen vil koste rundt 300 millioner kroner. Et spleiselag mellom det offentlige og næringslivet er etablert. Stortinget kan også komme til å bevilge støtte.

Dette er de andre kandidatene:

Kandidat 1: Hogne Eidissen,

prosjektleder/rådmann i Senja

Han har klart å samle fire kommuner om en sammenslåing som to av dem var imot, og skapt motivasjon hos politikere, ansatte og innbyggere for å utvikle Senja som ny kommune. Les mer her: Har skapt entusiasme for nye Senja

Kandidat 2: Erlend Solem,

samferdselsdirektør i Trøndelag

Han er ansvarlig for et pionerprosjekt hvor Trøndelag og ti andre fylker bruker sin innkjøpsmakt til å få utviklet verdens første utslippsfrie hurtigbåter. De kan bli norsk eksportartikkel og bidra til store klimagasskutt. Les mer her: Leder pionerprosjekt for utslippsfrie hurtigbåter

Kandidat 3: Birgit Valla,

psykolog og leder i Stange fram til september

Hun tok initiativet til Stangehjelpa, et lavterskel psykisk helsetilbud som opererer med «én dør inn»-prinsippet. Modellen sprer seg nå til flere kommuner, og andre land er interessert. Les mer her: Stangehjelpa vekker internasjonal interesse

Kandidat 4: Pål Smits,

administrerende direktør for Lindum AS

Han leder et selskap som bidrar til grønn vekst og klimagasskutt ved å finne nye løsninger for et bedre miljø. Selskapet drifter blant annet Den Magiske Fabrikken som produserer biogass til kjøretøy samt biogjødsel til ny matproduksjon. Les mer her: Stadig på jakt etter smarte løsninger for et bedre miljø

Kandidat 6: Alf E. Jakobsen,

avgått ordfører i Hammerfest

Han gir seg nå etter 20 år som ordfører med rent flertall bak seg. Han har tatt Hammerfest fra Robek inn i gassalderen og blitt en mektig nasjonal talsperson for hele landsdelens interesser. Les mer her: En talsmann for Nord-Norge

Kandidat 7: Ingvild Vikingsen Skogestad

avdelingsleder på Knappskog skole i Fjell

Hun har vært pådriver for en av landets første heldigitale skoler, hvor hele undervisningen er lagt om. Hun deler erfaringer og inspirerer andre på seminaret skolen inviterer til hvert år. Les mer her: En pådriver for digital skole

Kandidat 8: Alfred Bjørlo

ordfører for Venstre i Eid/Stad

Han har markert seg nasjonalt som en kritisk og optimistisk talsperson for distriktene. Den populære ordføreren gjorde et brakvalg også i nye Stad og er én av to ordførere Venstre har igjen. Les mer her: Slåss for distriktene