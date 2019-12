Her er Årets kommuneprofil

– Nå ble jeg litt satt ut. Jeg er veldig takknemlig for å ha blitt nominert, og jeg er veldig takknemlig for at så mange har stemt på meg. Dette er en veldig stor ære, sier ordfører Alfred Bjørlo (V).

«Han har markert seg nasjonalt som en kritisk og optimistisk talsperson for distriktene», heter det i juryens begrunnelse for nominasjonen til Alfred Bjørlo. Med 34 prosent av stemmene er det med stor overbevisning han nå kan betegne seg som Årets kommuneprofil. I sitt arbeid har han forsøkt å skape optimisme i lokalsamfunnet, og han har vært opptatt av at det er fullt mulig å lykkes i distriktene.

– Distriktspolitikk bør ikke handle om at alt skal være som det har vært. Jeg er opptatt av både utvikling og reformer, men jeg er frustrert over statens manglende støtte for å videreutvikle Distrikts-Norge. Denne debatten har vi lyktes med å løfte, og det synes jeg er bra, sier Bjørlo.

Har satt kommunen på kartet

Bjørlo har våget å være tydelig, og han har stått fram med kritikk mot staten for det han mener er en sentralisering og nedbygging av kompetansemiljøene i distriktene. Han har stått fram som distriktenes tydelige stemme, en talsperson for Vestlandet, og han gjorde nylig et brakvalg i den nye kommunen Stad.

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Kommunal Rapport, Britt Sofie Hestvik, mener Bjørlo er en verdig vinner av tittelen Årets kommuneprofil.

– Bjørlo har satt sin kommune og distriktene på kartet. Han har visst å vise at det skapes gode resultater utenfor Oslo og de store kommunene, og han har evnet å formidle hvem som står bak de gode resultatene. Han er en verdig vinner, sier Hestvik.

Takker for stemmene

To dager før avstemmingen ble lukket, ledet Bjørlo med svært knapp margin foran avdelingsleder Ingvild Vikingsen Skogestad på Knappskog skole i Fjell. Hun har vært pådriver for en landets første heldigitale skoler, og hennes arbeid har blitt lagt merke til.

I sluttinnspurten rykket imidlertid Bjørlo fra, men Skogestad sikret seg 24 prosent av stemmene og havnet nest øverst, en prosent foran Alf E. Jakobsen, avgått ordfører i Hammerfest.

Skogestad er imidlertid ikke skuffet over andreplassen.

– Det er veldig mange dyktige folk blant de nominerte, og jeg hadde ikke trodd at jeg skulle komme så høyt opp på avstemmingen. Det er hyggelig å bli lagt merke til, og jeg må takke alle som har stemt på meg, sier Skogestad.

Løfter fram gode eksempler

Kåring av Årets kommuneprofil er noe Kommunal Rapport har gjort i 12 år. Hestvik viser til at samfunnsoppdraget til Kommunal Rapport er både å sette søkelys på kritikkverdige forhold og de gode prestasjonene i Kommune-Norge. Kåringen av Årets kommuneprofil skal bidra til å løfte fram de gode eksemplene landet rundt.

– Det er viktig å løfte fram de gode eksemplene – til inspirasjon og nytte for andre. Årets kandidater viser både en rik bredde i personer som gjør en forskjell og et mangfold av gode prestasjoner. Vinneren Bjørlo har på en god måte vist hvordan man kan utøve vervet som folkevalgt, sier Hestvik.