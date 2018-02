Kunne ikke overleve alene - leverer knalltall

Nedre Eiker fikk et netto driftsresultat på 70,3 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet. Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 4,1 prosent. Den generelle anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg er et resultat på 1,75 %. Resultatet i Nedre Eiker ligger altså langt over dette nivået.

Resultatmarginen er ikke uvanlig for Kommune-Norge, men Nedre Eiker er ikke en vanlig kommune. Den skal slås sammen med Drammen og Svelvik, og ble trukket fram av Fylkesmannen i Buskerud som en kommune som var for lite «økonomisk robust» til å fortsette på egen hånd.