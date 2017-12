Ber om at stor grensejustering blir stanset

For andre gang ber et stortingsflertall av de rødgrønne og KrF om at regjeringen skrinlegger den store grensejusteringen mellom Ås og Ski – som omfatter nær 4.000 av Ås’ 19.000 innbyggere.

Det gjør de i behandlingen av flere forslag om å reversere tvangssammenslåinger. Grensejusteringen er egentlig ikke tema her, men Ås fikk komme på høring i kommunalkomiteen fordi de mener det som skjer er en tvangsdeling av kommunen, på linje med en tvangssammenslåing.