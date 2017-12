Kommunene får selv velge kommunevåpen

Den statlige godkjenningsordningen for kommunevåpen og kommuneflagg oppheves, og ansvaret for dette legges til den enkelte kommune. Fram til nå har det vært praksis at kommunens utkast til våpen ble vurdert av Arkivverket og godkjent av Kongen i statsråd.

Kommunene oppfordres imidlertid til å skaffe seg oversikt før de gjør vedtak, slik at det ikke blir forveksling med eksisterende kommunevåpen.

– Kommunevåpenet er et viktig samlende symbol i både nye og gamle kommuner. Utformingen av kommunevåpen i sammenslåtte kommuner vil bety mye i arbeidet med å bygge ny kultur og identitet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Endringen i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger trer i kraft ved nyttår.

