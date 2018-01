Sier ja til å gi fra seg bygd

Mer enn halvparten av de 29 kommunestyrerepresentantene tok ordet under debatten i Sauherad kommunestyre torsdag, kan avisa Varden fortelle. Under avstemningen stemte bare sju av dem for at Hjuksebø bør forbli i Sauherad, som slås sammen med Bø i 2020. De resterende 22 representantene stemte for at Hjuksebø bør bli del av Notodden.

Å miste Hjukesbø med 452 av 4.300 innbyggere vil ifølge beregninger utgjøre et inntektstap på rundt 1 prosent for den nye kommunen Midt-Telemark, som er en realitet fra 2020. Den nye kommunen får over 10.000 innbyggere. En innbyggerundersøkelse i Hjuksebø viste at 85 prosent av innbyggere ønsker å tilhøre Notodden.

Både kommunestyret i Bø og fellesnemda mellom de to kommunene skal uttale seg om saken. Kommunaldepartementet avgjør. I andre saker om grensejustering har særlig meningene i området det gjelder, men også vedtaket i kommunestyret, hatt stor betydning.