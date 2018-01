Nå står slaget om Hjuksebø

I Hjuksebø bor det 452 personer, og i hele Sauherad bor det 4300 innbyggere. Formannskapet i Sauherad vedtok forrige uke med knapt flertall at Hjuksebø må få gå til Notodden. I dag skal kommunestyret behandle saken, og det er ventet stort oppmøte i kommunestyresalen. Folk i Hjuksebø har tidligere bedt om å få bli en del av Notodden, men da sa Kommunaldepartementet nei til utredning. Nå er situasjonen en annen i og med at kommunesammenslåingen mellom Sauherad og Bø i 2020. Den nye kommunen vil få i overkant av 10.000 innbyggere.

– Vi har en utredning fra Telemarksforskning som har kartlagt at det et er et stort flertall for å bytte kommune i Hjuksebø. Men inndelingsloven sier klart at vi må tenke på helheten og konsekvensene for restinnbyggere i kommunen, sier ordfører Mette Haugholt (Ap). Hun stemte mot å la Hjuksebø bytte kommune i formannskapet.