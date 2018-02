Avviser protester fra Språkrådet - lager Fjord kommune

- Valg av kommunenavn er viktig når en skal bygge en ny kommune og en ny felles identitet. Jeg er glad for at kommunene har blitt enige om Fjord som navn på den nye kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra departementet.

Når kommunene foreslår et nytt navn på den nye kommunen, skal forslaget forelegges Språkrådet for en rådgivende uttalelse. Språkrådet mener at Fjord ikke kan brukes som kommunenavn ettersom det ikke er et stedsnavn.

Departementet ønsker at kommunene skal bli enige lokalt om navnevalg, og signaliserte tidlig at det vil legges stor vekt på kommunenes egne ønsker i fastsettelsen av navn.

- I flere sammenslåinger er kommunene ikke blitt enige om navn. Når Stordal og Norddal er enige om at de ønsker Fjord som navn på sin nye kommune, så følger vi opp dette. Navn betyr mye for innbyggerne. Det er bra for den videre prosessen at kommunene er blitt enige om Fjord som navn på den nye kommunen, sier Mæland.

Alver kommune

Radøy, Lindås og Meland kommuner skal fra 2020 slå seg sammen til nye Alver kommune, melder departementet samtidig. Navnet er i tråd med ønsket fra de tre kommunene.

Overraskende er det heller ikke at sammenslåingen av Hammerfest og Kvalsund blir til nye Hammerfest kommune, og det at Namsos, Namdalseid og går sammen til nye Namsos kommune, var også ventet.

Kommunestyre

Departementet har også vedtatt at de nye kommunene skal ha følgende størrelse på kommunestyrene: