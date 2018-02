Stemte klart nei til sammenslåing

I juni i fjor vedtok et knappest mulig stortingsflertall å slå sammen Bindal, Leka, Nærøy og Vikna mot enstemmige vedtak i Bindal og Leka.

Etter valget i fjor ble det nytt flertall på Stortinget, men dette var den eneste av de rundt ti tvangssammenslåingene det ble flertall for å reversere.

Den lille øykommunen Leka ba raskt om reversering, mens Bindal kommunestyre ønsket å ha en grundig prosess hvor de også hørte innbyggerne først.

Stor deltakelse

I går ble folkeavstemningen avsluttet for alle innbyggere over 16 år. Resultatet ble ikke overraskende et klart flertall mot sammenslåing.

På spørsmålet «Skal Bindal kommune slå seg sammen med Nærøy kommune og Vikna kommune fra 01.01.2020?» stemte 642 nei, 308 ja og ni blankt.

959 innbyggere avga stemme, og det er 78 prosent av de stemmeberettigete.

– Dersom folket sier ja til å fortsette alene, så vil Bindal søke Stortinget om reversering, sa Bindal-ordfører Britt Helstad (Ap) til Kommunal Rapport etter Stortingets reverseringsvedtak i november.

Kommunestyret i Bindal møtes torsdag, og vil trolig vedta dette allerede da.

Stortingets reverseringsvedtak innebærer at det er Leka og Bindal som får gå ut av sammenslåingen, mens Vikna og Nærøy slås sammen fra 1. januar 2020.