Fylkestopp skal lede sammenslåing

Smedhus er ansatt som prosjektrådmann for nye Indre Østfold kommune. Han er i dag fylkesrådmann i Buskerud, og har tidligere blant annet vært rådmann i Røyken og Hurum samtidig.

Ifølge en melding fra fylkeskommunen, orienterte Smedhus fylkesordfører Roger Ryberg fredag ettermiddag om at han vil takke ja til dette tilbudet når det formelt kommer. Indre Østfold er i antall kommuner én av de to største i landet. Eidsberg, Trøgstad, Hobøl, Askim og Spydeberg går sammen fra 1. januar 2020.

- Når muligheten til å lede den mest krevende kommunefusjonen i Østlandsområdet kom opp, samtidig som jeg får en svært gunstig reisevei, var det til slutt vanskelig å si nei, sier Smedhus i meldingen.

Smedhus vil være fylkesrådmann til ut i juli. Det legges opp til en smidig overgang der han vil være noen dager i uken i Østfold. Fylkesordfører Roger Ryberg uttaler at han synes det er leit at Smedhus sier opp. De to har hatt et nært og godt samarbeid. Samtidig forstår han at det er fristende å lede en slik stor fusjonsprosess, og fortsette videre i en rådmannsjobb, heter det i meldingen fra fylkeskommunen.