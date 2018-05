Truer Mæland med søksmål

Kommunalminister Monica Mæland (H) møter kamplystne ordførere når hun kommer til Tysfjord fredag for å snakke med dem om delingen av Tysfjord og den nye grensen mellom Narvik og Hamarøy.

I en omfattende klage utarbeidet av kommuneadvokaten i Narvik, krever ordførerne i Narvik, Ballangen og Tysfjord – på vegne av fellesnemnda for den nye kommunen – at Kommunaldepartementets grensevedtak oppheves og at saken behandles på nytt.