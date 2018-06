Foreslår reversering av Kinn

Kommunestyrene i Flora og Vågsøy vedtok i fjor vår å slå seg sammen. Begge ville gjerne ha med Bremanger, som ligger mellom dem. Stortinget vedtok sammenslåingen, men ville ikke tvinge med Bremanger. Dermed ble Kinn kommune en av kommunereformens rareste sammenslåinger, uten felles grense.

Forhandlinger og vedtak skjedde raskt, og det ble ikke tid til å avholde en folkeavstemning. En innbyggerundersøkelse viste at 55 prosent i Vågsøy var imot sammenslåing med Flora, 31 prosent for. Kommunestyret vedtok likevel sammenslåing, på et dramatisk møte i mars i fjor.