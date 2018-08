Velger budsjettsprekk framfor lån før sammenslåing

Onsdag gikk fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, ut og uttrykte bekymring for pengebruken i kommuner som skal slås sammen. En gransking av kommuneøkonomien i de 33 hordalandskommunene viser at kommuner som skal slås sammen, svir av mer penger på investeringer enn det fylkesmannen mener er forsvarlig. Sponheim frykter at de nye, sammenslåtte kommunene vil få et farlig høyt kostnadsnivå og høyt gjeldsnivå.

Førsteamanuensis Jan Erling Klausen og førsteamanuensis Jostein Askim ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo har sett nærmere på om kommuner som skal slås sammen, bruker mer penger i forkant av sammenslåingen. Med seg på laget har de en av Danmarks ledende eksperter på kommuneøkonomi, Kurt Houlberg. De har gått gjennom kommunale regnskap og budsjett i et utvalg kommuner.