Dropper samtaler om sammenslåing

Grimstad kommune skulle denne uka behandlet sak om nabosamtaler med nabokommunene i vest, Birkenes og Lillesand. Det ble det ikke noe av, siden de to nå har skrinlagt ideen om en mulig sammenslåing, framgår det av saksframlegget til formannskapet.

«Grimstad, Birkenes og Lillesand kan være en aktuell ny felles kommune på lang sikt. Kommunene ligger geografisk samlet, har strategisk beliggenhet langs E18 og har en del felles kultur som mindre byer/tettsted mellom de to store byene i Agder; Arendal og Kristiansand. Grimstad, Birkenes og Lillesand som sammenslått kommune vil få nærmere 40.000 innbyggere», het det tidligere år i felles framlegg fra rådmennene i Lillesand og Birkenes til de respektive kommunestyrene.

Framlegget kom etter at kommunestyrene i februar i år åpnet for at sammenslåing kunne diskuteres. Både i Lillesand og Birkenes sa velgerne i sin tid nei til sammenslåing med Kristiansand.

Birkenes vil imidlertid la saken ligge til etter neste års kommunevalg:

«På det nåværende tidspunkt skal Birkenes kommune konsentrere seg om egen kommune og en beslutning om naboprat med Lillesand og Grimstad utsettes. Saken kan tas opp til vurdering igjen i nytt kommunestyre høsten 2020 dersom det det nye kommunestyre finner det hensiktsmessig», heter det i vedtaket i den minste av de tre kommunene.

Også Lillesand har vedtatt å la saken ligge fram til et nytt kommunestyre er valgt. Grimstad tar vedtaket til etterretning.

Det er ingen sammenslåinger i Aust-Agder, mens det blir tre sammenslåinger i Vest-Agder fra 1. januar 2020. Da blir også de to fylkene slått sammen til ett.