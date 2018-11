Lovendring skal sikre valg i Finnmark

Stortingsrepresentantene André N. Skjelstad (V), Norunn Tveiten Benestad (H), Kari Kjønaas Kjos (Frp) og Torhild Bransdal (KrF) har fremmet forslag i Stortinget om å endre inndelingsloven.

I dagens lov er det bare fellesnemnda for en ny kommune eller et nytt fylke som kan oppnevne valgstyre. Endringsforslaget innebærer at regjeringen skal kunne oppnevne lovpålagte organer som valgstyre dersom fellesnemnda unnlater å gjøre det.