IKT-Leverandører: – Vi løper som gale høns

– Vi løper som gale høns. Vi har 30–40 anbud vi skal vurdere og over 10.000 spesifikke krav som skal sjekkes ut. Vi bruker 300 til 2.000 timer på hvert anbud., sier salgssjef Tonje Hokholt Nordli hos EVRY.

Nordli holdt tirsdag innlegg på seminaret «Workshop om IKT-status i nye kommuner», som er et arrangement for kommuner og leverandører som KS, Kartverket og Difi inviterer til i dag. Bakgrunnen er at mange av kommunene enten må synkronisere IT-systemene sine, skifte dem ut og få helt nye.