Ordførere ber Mæland snu om Preikestolen

Sandnes og Forsand, som skal slå seg sammen fra 2020, fikk 10. desember en førjulspresang de absolutt ikke ønsket seg fra kommunalminister Monica Mæland (H). Med en grensejustering besluttet departementet at et område som inkluderer en av Norges største turistattraksjoner – Preikestolen – skal flyttes fra Forsand til Strand.

Det skapte sterke reaksjoner i de to kommunene. Fellesnemnda for nye Sandnes krevde i et vedtak før jul at grensejusteringen blir reversert, og mente at Kommunaldepartementet overkjørte lokaldemokratiet.