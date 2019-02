Forholdet mellom fellesnemnda og kommunestyrene kan bli komplisert

Kommunaldepartementet har invitert til erfaringsutvekslingsseminar på Gardermoen for sammenslåingskommunene denne uka, og i prosessens innspurtsår spisser det seg til når fellesnemndene gjør sine beslutninger. For selv om fellesnemnda er valgt av kommunestyrene, er det ikke sikkert kommunestyrene støtter de beslutningene nemnda gjør. Ja, det er til og med medlemmer i nemnda som ikke støtter de beslutningene de selv var med på dager etter at de har stemt for dem på fellesnemndmøte.

Prosjektrådmann Stig Arne Thune i nye Sogndal kommune delte åpenhjertig av sine erfaringer om en av sammenslåingenes frustrasjoner i et innlegg kalt samhandling og dialog mellom folkevalgte og fellesnemnd.