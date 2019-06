Fem har fått advarsel for brudd på partiloven

Lammetid, kommunesammenslåing og snekring av valglister. Ingen av disse unnskyldningene er gode nok til å slippe unna partilovnemndas pisk.

Hittil i år har fem partier fått formell advarsel for å ha brutt partilovens bestemmelser om å innberette økonomiske bidrag i valgår. Loven sier at alle bidrag over 10.000 kroner i valgår skal innberettes senest fire uker etter at partiet har mottatt dem.