Nye Lindesnes inviterer til folkefest på valgkvelden

– Vi har et inderlig ønske om at den nye kommunen skal bli en suksess, og vi ha innbyggerne med på denne prosessen. Vi sender et signal om at fra nå av står vi sammen, og derfor arrangerer vi en felles fest i Mandal, sier ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) i Lindesnes.

De tre Sørlandskommunene Mandal Lindesnes og Marnadal slås sammen til nye Lindesnes kommune 1. januar 2020, og sammenslåingen var en av få som var basert på tvang. Ikke alle i de forskjellige kommunene har vært like begeistret for tvangsekteskapet, og derfor har fellesnemnda i nye Lindesnes valgt å benytte valgkvelden til en felles markering for både politikere og innbyggere i den nye kommunen i kulturhuset Buen og Mandal Hotell.